Misirdə prezident seçkilərinin nəticələri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırki dövlət başçısı Əbdülfəttah əs-Sisi yenidən prezident seçilib. Məlumata görə, o, səslərin 89,6 faizini qazanıb.

