"Tibbin atası" olaraq adlandırılan İbn Sinanın tövsiyə etdiyi innab ürək xəstəliklərindən tutmuş xərçəngə, həmçinin mədə xəstəliklərinə qarşı faydalıdır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, bu meyvə antioksidantlarla olduqca zəngindir. Buna görə də, innab yemək hüceyrə zədələnmələrinin də qarşısını alır.

C vitamini ilə zəngin olan bu meyvə həmçinin böyrək xəstəliyi və quru öskürək zamanı tövsiyə edilir.

