Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin “Qarabağ” - MOİK oyununun təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xankəndi şəhər stadionunda keçiriləcək qarşılaşmanı Əli Əliyev idarə edəcək.

Bu gün baş tutacaq görüşə saat 14:00-da start veriləcək.

14:00. “Qarabağ” - MOİK

Hakimlər: Əli Əliyev, Şirmamed Mamedov, Taleh Məmmədov, Kamal Umudlu

VAR: Cavid Cəlilov

AVAR: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

