“Zeynəbi axırda özüm alacam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Rəngarəng Səhər” verilişində qonaq olan tanınmış aparıcı Tarix Əliyev müğənni Zeynəb Həsəni haqqında danışarkən bildirib.

Zeynəb Həsəni isə verilişin aparıcısının verdiyi “Tolik istəsə, elçi gəlsə, ona gedərsən” sualına “Ondan yaxşısına gedəcəm?!” - deyə cavab verib.

