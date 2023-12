Dekabrın 21-də Prezident İlham Əliyevin Xankəndiyə səfəri, “Qarabağ” – “MOİK” matçından öncə çıxışı və oyunun açılışını etməsi ilə bağlı görüntülər Ermənistanda böyük rezonans doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xankəndidəki matçın başladığı vaxt Ermənistanda hökumətin iclası keçirilib və canlı yayımlanan görüntülərdə baş nazir Nikol Paşinyanın gülməsi erməni ictimaiyyətini qəzəbləndirib. Ətraflı "Globalinfo"az-ın sujetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.