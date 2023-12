Azərbaycanda ağır qəza: 17 nəfər yaralandı - ADLAR / FOTO

Dekabrın 25-də saat 08 radələrində Lənkəran rayon sakini S.Xudiyevin idarə etdiyi "ZİL" markalı mikroavtobus Ələt-Astara avtomobil yolunun Masallı şəhəri ərazisindən keçən hissəsində hərəkətdə olarkən Lənkəran rayon sakini E.Mirzəyevin idarə etdiyi "KamAZ" markalı avtomobillə toqquşub.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, qəza nəticəsində xəsarət alanların adları məlum olub.

Həmin şəxslər aşağıdakılardır:

1. Abdullayeva Rəfiqə Kərəm qızı - 1958-ci il

2. Əhədova Səidə Həmid qızı - 1957-ci il

3. Verdiyeva Mötəbər Mirzəhüseyn qızı - 1961-ci il

4. Əliyeva Təranə Vəli qızı - 1965-ci il

5. Hüseynova Gülümnaz Müəllim qızı - 1956-cı il

6. Əhədova Laləzar Xanış qızı - 1966-cı il

7. Məmmədova Aidə Məmməd qızı - 1960-cı il

8. Paşayeva Zeynəb Şahvəli qızı - 1980-ci il

9. Hüseynova Südabə Hidayət qızı - 1971-ci il

10. Xuduyeva Sahilə Eminağa qızı - 1982-ci il

11. Xuduyeva Aynur Akşin qızı - 2006-cı il

12. Həsənzadə Yağmur Yalçın qızı - 2009-cu il

13. Abbasova Fatimə İsmayıl qızı - 1964-cü il

14. Abdullayeva Zəminə Həmid qızı -1974-cü il

15. Quliyeva Validə Sakit qızı - 1965-ci il

16. Xudiyev Səmidağa Polad oğlu - 1965-ci il

17. Xuduzadə Ellada Akşin qızı - 2007-ci il

Qəza nəticəsində onlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar və Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Həkimlər yaralıların durumunu orta ağır kimi qiymətləndirirlər.

