Tanınmış aparıcı İlkin Həsəni arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcı 90-ci illərdə çəkilən şəklini özünün sosial media hesabında paylaşaraq qeyd edib:

"90-cı illər, 28 Aprel metrostansiyası yaxınlığı, indiki 28 May. Rəhmətlik dayım və mən. Dayandığımız yerdə hazırda ticarət mərkəzi yerləşir. O vaxtlar həmin ərazi park idi"

