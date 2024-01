“Əl-Nasr” klubunun və Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldonun anasına doğum günündə hədiyyə təqdim etmə prosesini əks etdirən video yayılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı forvard ötən həftə sonu anasının yaşadığı Madeyra adasına uçaraq ona Porsche markalı avtomobil hədiyyə edib.

31 dekabr 2023-cü ildə Dolores Aveironun 69 yaşı tamam oldu. Ronaldonun anası o qədər təsirlənib ki, göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

