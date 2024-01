"Real" Mbappenin transferi üçün yeni plan qurdu

“Real Madrid” rəhbərliyi PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappenin Los Blankos düşərgəsinə transferini həyata keçirmək üçün yeni plan hazırlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla bildirir ki, hazırlanmış strategiyanın təfərrüatları açıqlanmasa da, Madrid komandasının tezliklə planın bəndlərini həyata keçirməyə başlayacağı qeyd olunur.

Bu mövsüm Mbappe PSJ-nin heyətində bütün turnirlərdə 22 matçda iştirak edib, burada 21 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə verib. Oktyabrın sonunda Mbappe "Qızıl top" üçün səsvermədə müvafiq olaraq ingilis "Mançester Siti"dən Erlinq Haalada və "İnter Mayami"dən Lionel Messiyə uduzaraq üçüncü olub.

