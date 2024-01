“Miss Azerbaijan-2019” model yarışmasının qalibi Səmra Hüseynova dəhşətli ağrılardan əziyyət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə model sosial media hesabında paylaşım edib:

“Artıq məcbur qaldım çünki çarə tapılmır. 10 ildən çoxdur bədən ağrılarım var. Oynaqlarım göynəyir. Ancaq antidepresantlar içirəm keyidilirəm. Amma sağalmıram. Bədənim ağrılara tab gətirmir”.

