Bu çaydan bir stəkan içmək boğaz ağrısını sağaldır

Qış aylarında xəstəliklərin yan təsiri olaraq ortaya çıxan boğaz ağrısı, boğazın qıcıqlanması nəticəsində yaranan ağrılardır. Boğaz ağrısından xilas olmaq üçün dərman istifadə etmək istəməyənlər tək təbii çay hazırlayaraq sağlam günlərə sahib ola bilərlər.

Metbuat.az sağlamolun.az-a istinadən boğaz ağrısına yaxşı təsir edən təbii üsulları təqdim edir:

Çobanyastığı çayı: Yumşaldıcı və sakitləşdirici təsiri olan çobanyastığı çayı xəstəliklərə qarşı da təsirli bir çaydır. Tərkibindəki antioksidant və iltihab əleyhinə xüsusiyyətlər sayəsində çobanyastığı çayı boğazda qıcıqlanmanı azaldır və ağrıları aradan qaldırır. Çobanyastığı çayı ilə yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası nəticəsində yaranan boğaz ağrılarından xilas ola bilərsiniz. Çobanyastığı çayı hazırlayarkən bal və limon əlavə edərək təsirini artıra və şirinləşdirə bilərsiniz.

Zəncəfil: Zəncəfil həm də antioksidan xüsusiyyətlərə malik qidadır. Zəncəfil istehlakı iltihabı məhv edib, boğaz ağrısını aradan qaldırmağa kömək edir. Zəncəfil ilə boğaz ağrısını aradan qaldırmaq üçün zəncəfil çayı hazırlaya və ya bal ilə qarışdıraraq toz zəncəfil istehlak edə bilərsiniz. Zəncəfil tozu istehlak edəcək olanlar 1 çay qaşığı balı 1 çay qaşığı toz zəncəfil ilə qarışdırıb istehlak edə bilərlər.

Bal: Digər qidalarla birlikdə istifadə oluna bilsə də, tək başına təbii bir müalicə də təmin edir. İltihab əleyhinə və antiseptik xüsusiyyətləri sayəsində bal istehlakı boğazda qıcıqlanma və ağrıları aradan qaldırmağa kömək edir. Təsirindən faydalanmaq üçün müntəzəm olaraq ac qarına 1 çay qaşığı bal istehlak etmək kifayət edər.

Adaçayı: Adaçayı bitkisini çay şəklində istehlak etmək də boğaz ağrısını aradan qaldırmağa kömək edəcək: Adaçayı daha çox əzələ gevşetici və yuxuya köməkçi olaraq istehlak edilsə də, boğazda qıcıqlanmanı azaldan və toxumaları bərpa edən antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir. Adaçayı qaynadıb əldə edilən təbii çaya limon əlavə edərək istehlak edə bilərsiniz. Bu sayədə qısa müddətdə boğaz ağrılarından asanlıqla xilas olmaq mümkündür.

Linden: Demək olar ki, hər kəsin ağlına bir xəstəlik gələndə ilk ağlına gələn təbii üsul cökə olacaq. Ənənə kimi uzun illər xəstəliklərə qarşı istehlak edilən cökə immuniteti gücləndirən, orqanizmi iltihabdan təmizləyən bitkidir. Cökə qaynatmaqla əldə edilən bir stəkan bitki çayı içmək boğazın qıcıqlanmasını aradan qaldırmağa kömək edəcək. Cökə çayını mütəmadi olaraq içməklə özünüzü xəstəliklərdən qoruya bilərsiniz.

