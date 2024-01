Xalq təbabətində böyrəkləri duz və qumdan təmizləmək üçün bir çox vasitələr var.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən belə vasitələrdən birinin reseptini təqdim edir.

2 ədən limon, 2 dəstə cəfəri, 2 xörək qaşığı bal götürülür. Limonu qabıqlı şəkildə cəfəri ilə birlikdə blenderdə xırdalayın, bal əlavə edin və yaxşı qarışdırın.

Hər gün yeməkdən 40 dəqiqə əvvəl bu qarışıqdan 1 xörək qaşığı yeyin və 1 stəkan su için.

Hazır qarışığı soyuducuda saxlayın.

