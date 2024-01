Roma Papası Fransisk Azərbaycan və Ermənistanı sülhə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə Vatikanda akkreditə olunmuş diplomatlara müraciət edərkən bildirib. Roma Papası Azərbaycan və Ermənistanı sülhə nail olmağa səsləyib.

O, həmçinin Cənubi Qafqazdakı durumdan narahatlığını bildirib. Fransisk dini abidələrə hörmətlə yanaşmağın vacibliyini vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.