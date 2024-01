ATV televiziyasında yayımlanan "Rəngarəng səhər" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zaur Nəbioğlu verilişin qonağı müğənni Əlikram Bayramova avtomobilin açarını təqdim edib. O bildirib ki, avtomobil yenidir və onun qiyməti 75 min manatdır. Zaur hədiyyənin kim tərəfindən edildiyi barədə açıqlama verilməyib.

