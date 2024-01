Güclü yağan qar səbəbindən Şamaxı İsmayıllı avtomobil yolunda və Agsu dolaylarında hərəkət dayanıb.



Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hazırda ərazidə 200-dən artıq avtomobil yolda qalib.

İlkin məlumatlara əsasən, Muğanlı dolaylarında qar daha keçilməzdir. Qarın qalınlığı 10 sm artıqdır, yollar buz bağlayıb. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub.

Yolların buz bağlaması səbəbindən ərazidə bir neçə zəncirvari qəzalar meydana gəlib.

