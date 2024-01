Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsi Suriyanın Kamışlı bölgəsində yeni əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində PKK/YPG terror qruplaşmasının rəhbərlərindən olan Liman Suvyeş öldürülüb.

Məlumata görə, o, qruplaşma daxilində təşkilatı işlərlə məşğul olub.

