Şeyxülislam Gürcüstan müsəlmanlarından ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri və Ali dini şurasının sədri, Şeyx Faiq Nəbiyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, qonaqları səmimi salamlayan Şeyxülislam həzrətləri Faiq Nəbiyevi yeni vəzifəyə seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib, xeyir-dualarını çatdırıb. Dəvətini qəbul edərək Azərbaycana səfərə gəldikləri üçün nümayəndəyə heyətinə minnətdarlığını bildirib.

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlaqələrin tarixən dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri əsasında formalaşdığını vurğulayaraq bu gün hər iki dövlət başçısının siyasi iradəsi ilə bu münasibətlərin daha da inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin yeni rəhbərliyinin bu əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyinə inandığını bildirib.

QMİ-nin Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın problemlərini daim diqqətə saxladığını bildirən Şeyxülislam həzrətləri onların rahat şəkildə ibadətlərini və dini ayinlərini həyata keçirmək üçün kitablar çap olunduğunu qeyd edib, mənəvi dəstəyin bundan sonra da davam edəcəyini vurğulayıb.

Azərbaycana səfərə dəvət etdiyinə görə Şeyxülislam həzrətlərinə minnətdarlıq bildirən Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri və Ali dini şurasının sədri, Şeyx Faiq Nəbiyev dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etməsi münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırıb. Faiq Nəbiyevin sözlərinə görə, Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin fəaliyyətini diqqətlə izləyir və regionda sülhü davamlı olması üçün atdığı addımları dəstəkləyir.

Qonaq bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurum iki dost və mehriban qonşu ölkələrdə yaşayan dindarlar arasında əlaqələrin daha da inkişafına maraqlıdır, bunun üçün səy göstərməyə hazırdır. Bu məsələdə Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə kimi təcrübəli və nüfuzlu dini liderin məsləhətlərindən daim istifadə olunacaq.

Söhbət zamanı iki qurum arasında əməkdaşlığın perspektivləri və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, nümayəndə heyətinə xatirə hədiyyələri təqdim edilib.

QMİ-nin Gürcüstandakı səlahiyyətli nümayəndələri Mamed Şamilov və Sabir Musayev görüşdə iştirak ediblər.

