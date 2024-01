Bakıda ana və qızı itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suraxanı rayonu Binə qəsəbəsi, Südçülük Sovxozunda yaşayan 1986-cı il təvəllüdlü Heydərova Aygün və qızı 2010 təvəllüdlü Ş. Heydərova yanvarın 10-da yaşadıqları evdən çıxıb və geri qayıtmayıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.