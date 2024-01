Aparıcı Zaur Kamal proqramına gələn qonaqlara səslənib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, qonaqların proqrama uyğun geyinmədiyini deyib və bir çoxlarının tərzini tənqid edib. Zaur "Həmin Zaur" proqramına dəvət etdiyi qonaqların geyiminə müdaxilə etdiyini söyləyib:

"Elə bil toya gəlirlər. Hər dəfə köməkçiyə deyirəm desin ki, saçınızı yığıb, zərli geyinib, zərli makiyaj edib gəlməyin. Əməkdar, Xalq artistisən, geyimin o deyil. Necə edək?".

