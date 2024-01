Sabirabadda məktəbdə yanğın olub.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sabirabad rayonunun Qaraqaşlı kəndində orta məktəb binasının birmərtəbəli korpusunun ümumi sahəsi 500 m² olan idman zalında 4 ədəd idman döşəyi qismən və döşəməsi 2 m² sahədə yanıb. İdman zalının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

