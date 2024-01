Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda hadisədə təqsirkar şəxslərin müəyyən edilməsi və hadisənin səbəbləri ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir: "Bu işlə bağlı məsuliyyətə cəlb olunanlar var. Bunun da səbəb və şəraiti ilə bağlı hazırda istintaq davam edir".

Cavidan Mirzəzadə /Metbuat.az

