Xalq artisti Nisə Qasımova studiyadan yeni görüntüsünü yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddətdir yaradıcılığına fasilə verən müğənni studiyada yeni mahnı yazdırıb.

N.Qasımova studiyadan video yayımlayaraq "Sənət işlərim davam edir" şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, N.Qasımova bir müddət əvvəl insult keçirmişdi. Müğənni uzun müddət müalicə alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.