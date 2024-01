"Ondan gələn mesajı açmadım" - Röyanı aldatmaq istəyiblər

“Səhifəmizi qoruyanlar var. Onlar heç vaxt girib səhifənizi sındıra bilməzlər, gələn linkə sən girməsən”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Röya Ayxan MTV-yə açıqlamasında son zamanlar sənətçilərin səhifələrinin oğurlanması ilə bağlı söyləyib.“Gələn mesajı açıb baxmıram, qaldı ki linkə girəm. Ona görə də məni o gözləmir. Bu arada mənə də Ranardan mesaj gəlib. İki həftə öncə “screen” elədim, atdım Ranara ki, adə, bu, elə bilir ki, xəbərim yoxdur. Yazıb ki, gir bax da, sənin fikirlərin maraqlıdır. Mən heç yerə girmədim, başqaları girdilər”.

