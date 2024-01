ABŞ-də yaşayan aktyor Azər Qurbanov vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Yusif Şeyxov sosial şəbəkədə yazıb. O qeyd edib ki, Azər Qurbanov bir müddət əvvəl ağır xəstəlikdən sonra ABŞ-də dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, A. Qurbanov 1955-ci ildə Balakən rayonunda anadan olub. O, “Sehrli xalat” filmindəki pioner “Rəşid” obrazı ilə yadda qalıb. Azər rusdilli olduğundan onu filmdə Yusif Şeyxov səsləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.