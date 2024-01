Türkiyənin Kastamonu şəhərində avtobus ağır qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürücü idarəetməni itirib və nəticədə avtobus yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib. Xeyli sayda yaralı var.

Əraziyə xilasedicilər cəlb olunub.

