İspaniya kubokunun ¼ mərhələsində “Atletiko Madrid” “Sevilya” klubunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun 1-0 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə başa çatıb. Beləliklə, “Atletiko Madrid” növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Bununla da, ¼ mərhələsinin oyunları yekunlaşıb.

