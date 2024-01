Xəbər verdiyimiz kimi, ADA Universitetinin Hüquq fakültəsinin IV kurs tələbəsi, Prezident təqaüdçüsü Sərxan Həsənov ötən gecə qardaşı Əli Həsənovla birgə dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, 2020-ci ildə qəbul imtahanlarında 696 bal toplayaraq III qrup üzrə ölkə birincisi olub və bu nailiyyətinə görə, AzTv-də yayımlanan "MAG" verilişində də qonaq olub. O, proqramda universitetə qəbul prosesindən və təhsil planlarından danışıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

