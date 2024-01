Böyük Britaniya müttəfiq ölkələrlə birlikdə Fələstinin rəsmi tanınması məsələsini nəzərdən keçirəcək.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Kemeron deyib.

O bildirib ki, Fələstinin necə görünəcəyini, necə işləyəcəyini müəyyən etsələr, BMT-də bu məsələyə baxa bilərlər.

