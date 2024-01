Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" "Sabah"ı darmadağın edib

Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Sabah" "Qarabağ"ı qəbul edib.

Qarşılaşmada qonaq komanda rəqibini darmadağın edib - 7:1. Ağdam təmsilçisinin heyətində Olavio Juninyo (28, 55) və Abdullah Zubir (77, 89+3) dubla imza atıblar. Digər qolların müəllifləri Hamidu Keyta (20), Nəriman Axundzadə (45+5) və Adama Diakabi (87) olublar. Bakılıların təsəlli qolunu 63-cü dəqiqədə Cesse Sekidika vurub.

Komandalar arasında cavab matçı fevralın 8-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, bu gün keçirilən mərhələnin ilk oyununda "Zirə" səfərdə "Səbail"ə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Digər iki qarşılaşma yanvarın 31-də baş tutacaq.

