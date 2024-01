Husilər ABŞ və Britaniya ilə qarşıdurmaya hazır olduqlarını bəyan etdi

Yəmənin üsyançı "Ənsar Allah" hərəkatı (husilər) ABŞ və Böyük Britaniya ilə uzunmüddətli qarşıdurmaya hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu hərəkatın nümayəndəsi Məhəmməd Nasir əl-Atefi bildirib.

"Amerikalılar, ingilislər və onlarla koordinasiya edənlər Yəmənin suveren qərarının gücünü başa düşməlidirlər", - əl-Atefi deyib.

Qeyd edək ki, 2023-cü il oktyabrın 7-də Qəzza zolağında qarşıdurmanın şiddətlənməsindən sonra "Ənsar Allah" hərəkatı İsrail ərazisinə hücumlar həyata keçirəcəyini, gəmilərin Qırmızı dəniz və Bab əl-Məndəb boğazından keçməsinə icazə verməyəcəyini bildirib. Ötən il noyabrın ortalarından husilər Qırmızı dəniz və Ədən körfəzində onlarla mülki gəmiyə hücumlar edirlər.

