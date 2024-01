Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı fevralda maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az sənət ocağının fevral repertuarını təqdim edir.

3 fevral - “Payatsı”

4 fevral - “Leyli və Məcnun”

9 fevral - “Min bir gecə”

17 fevral - “Bohema”

25 fevral - “Messa da Requiem”

28 fevral - “Aşıq Qərib”

