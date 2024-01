Keçmiş nazirlər bu qədər pensiya alırmış

Azərbaycanda sabiq deputat və nazirlərin nə qədər pensiya alması hər zaman maraq doğurub. Ölkə qanunvericiliyinə görə, Milli Məclisin deputatları əməkhaqqının 80%-i qədər pensiya alır.

Bəs sabiq nazirlərin pensiya təminatı necə tənzimlənir? Mövcud qanunvericiliyə görə, pensiyanın miqdarı dövlət qulluğunda xidmət illərindən asılı olaraq dəyişir.

Metbuat.az xəbər verir ki, miqdar aşağıdakı kimi təyin edilir:

- dövlət qulluğu vəzifəsində 5 ildən 10 ilə qədər qulluq stajı olan şəxsə – onun dövlət məvacibinin 60 faizi miqdarında;

- dövlət qulluğu vəzifəsində 10 ildən 15 ilə qədər qulluq stajı olan şəxsə – onun dövlət məvacibinin 70 faizi miqdarında;

- dövlət qulluğu vəzifəsində 15 ildən artıq qulluq stajı olan şəxsə – onun dövlət məvacibinin 80 faizi miqdarında.

Bəs hazırda sabiq nazirlər nə qədər pensiya alır? Onlar pensiya təminatlarından razıdırlar?

Musavat.com xəbər verir ki, Modern.az məsələ ilə bağlı olaraq eks-nazirlər arasında sorğu keçirib.

Sabiq maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov bildirib ki, pensiya təminatından razıdır:

"Pensiya təminatımdan tamamilə razıyam. Dövlətimiz bu barədə bizlərə yaxşı qayğı göstərir. Deputatların pensiyası isə nazirlərin pensiyasından üstündür. Onların qəbul etdikləri qanunlar, əmək haqlarına əlavələr və digər imtiyazları nazirlərdən çox olduğuna görə bizdən 20-30 faiz çox pensiya alırlar”.

Sabiq maliyyə naziri 25 il dövlət qulluqçusu olduğunu və buna uyğun pensiya aldığını deyib:

"25 il dövlət qulluqçusu olmuşam. Ona görə də tam dövlət qulluqçularına uyğun pensiya alıram. Bu məbləğin maaşımın neçə faiz olduğunu hesablamamışam. Bundan əlavə universitetdə dərs deyirəm və kafedra müdiriyəm. Beləliklə, maddiyatla bağlı məsələ bugünkü vəziyyətdə normaldır”.

Digər bir sabiq nazir Fikrət Yusifov isə 25 il dövlət qulluğunda çalışan hər kəs kimi pensiya aldığını söyləyib.

"25 il dövlət qulluğu olan hər kəs çalışdığı vəzifənin əmək haqqının 80%-ni alır. Bu qanunda var”,-o deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.