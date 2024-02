Bakıda 11 yaşlı qız dəm qazından boğulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Binə qəsəbəsində, Binə Südçülük sovxozu ərazisində baş verib. 2013-cü il təvəllüdlü İsmayılova Mədinə Kamran qızı yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

