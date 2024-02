Xalq artisti Tünzalə Ağayeva son paylaşımı ilə marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıq-saçıq geyimləri ilə gündəmdən düşməyən sənətçi bu dəfə gecə xələtində obyektiv qarşısına keçib.

O, bir neçə gün əvvəl etdirdiyi fotosessiyadan kadrarxası görüntüləri “Instagram” izləyiciləri ilə paylaşıb.

