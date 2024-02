Müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi instaqram hesabında fotosunu yayımlayıb. Fotoda onun makiyajsız olduğu müşahidə edilib. Sosial media istifadəçiləri müğənninin makiyajsız görüntüsünü bəyənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.