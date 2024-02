Ötən gecə rus qoşunları Xarkova hücum edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, PUA-larla yanacaqdoldurma məntəqəsinin vurulması nəticəsində yanğın başlayıb.

Yanacağın ətrafa dağılması ilə yanğın 14 yaşayış binasına sıçrayıb. Nəticədə azı 7 nəfər ölüb.

Seyyranə Quliyeva / Mətbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.