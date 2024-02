Məhkəmə ailə üzvlərini qətlə yetirən Əhmədlə bağlı QƏRAR VERDİ

Xətai rayon məhkəməsində Bakıda bütün ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təqdimat təmin edilib və Ə.Əhmədov barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, dünən saat 16:30 radələrində paytaxtın Xətai rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Əhmədov Mehman Əhməd oğlu, 1977-ci il təvəllüdlü Əhmədova Bikə Bədəl qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Əhmədov Məhəmməd Mehman oğlu kəsici alətlə qətlə yetirilib. Ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Əhmədov Əhməd Mehman oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Ə. Əhmədov hadisədən öncə, digər ünvanda yaşayan bacısı Elmira Əhmədova və onun 5 yaşlı körpəsini öldürüb.

Faktla bağlı Xətai Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 (xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə) və 120.2.7-ci (iki və ya daha çox şəxsi öldürmə) maddələrilə cinayət işi başlanıb, Əhməd Əhmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

Metbuat.az



