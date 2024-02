Azərbaycanın voleybol millisi Avropa çempionatına Misirdə hazırlaşacaq

Çimərlik voleybolu üzrə 18 yaşadək qızlar arasında Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan yığması yarışa hazırlığı Misirdə davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.

Komanda bu məqsədlə bu gün Şarm əl-Şeyx şəhərinə yola düşüb.

Milli burada rusiyalı mütəxəssis İqor Olefirin rəhbərliyi ilə 14 gün təlim-məşq toplanışı keçəcək. U-18 bir neçə yoxlama matçında da qüvvəsini sınayacaq.

Təlim-məşq toplanışına 6 qız voleybolçu cəlb olunub. Baş məşqçi İqor Olefirə məşqlərdə Nihad Tarverdiyev kömək edəcək.

Qeyd edək ki, AVRO-2024 bu il iyulun 11-dən 14-dək Gürcüstanın Kaçreti şəhərində baş tutacaq.

