İsrail Braziliya lideri Lula da Silvanı “persona non-qrata” elan edib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İsrailin xarici işlər naziri məlumat verib.

Qərara səbəb isə Silvanın Qəzza zolağındakı müharibəni Holokostla müqayisə etməsidir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.