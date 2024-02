Kamil Zeynallı Ermənistana verilə bilər? - Vəkildən AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış fitnes məşqçisi Kamil Zeynallı dünən gecə saatlarında Moskvadan Bakıya gələrkən hava limanında saxlanılıb. Onun iddiasına görə, saxlanılmasına səbəb kimi Ermənistan tərəfindən axtarışa verilməsi göstərilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, ATV-nin “Xəbərin olsun” proqramında vəkil Roman Qaraşov Kamil Zeynallının ermənistana təvhil verilməsi barəsində açıqlama verib:

“Yayılan videolarda tam detallar açıqlanmayıb. Kamil Zeynallı videoda sadəcə iki məqamı qeyd edib. Qısa olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan vətəndaşının digər ikinci bir ölkədə üçüncü ölkənin tələbi ilə saxlanılması mümkündür”.

Ətraflı videoda:



