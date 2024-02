Rusiyada ermənilərin tələbi ilə saxlanılan Kamil Zeynallı sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu iddia ilə idmançının Almaniyada yaşayan dostu Rasim məlumat yayıb.

"Kamil Zeynallı Azərbaycan hökumətinin köməyi ilə indilərdə azadlığa çıxdı", - o qeyd edilib.

Hələ ki məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama yoxdur. İddianı dəqiqləşdirməyə çalışırıq.

