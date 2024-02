Fransanın bu istiqamətdə atılan müsbət addımlar zamanı canfəşanlıq etməsi məsələnin gərginləşməsinə xidmət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov deyib.

"Şoltsun təşəbbüsü ilə keçirilən görüşdən sonra sülh prosesinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi qeyd olundu, razılaşdılırdı. Amma bundan dərhal sonra Fransa Prezidentinin açıqlaması, daha sonra Fransa müdafiə nazirin Ermənistana gəlməsi, təhrikedici açıqlamaları da buna nümunədir".

