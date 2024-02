Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt şəhər Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən profilaktik maarifləndirici tədbir keçirilib.



Metbuat.az bildirir ki, reyd zamanı ağır içkili halda "Range Rover" markalı avtomobili idarə edən qadın sürücü da saxlanılıb.

RTV-ə istinadən həmin videomaterialı təqdim edirik:



