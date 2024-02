Futbol üzrə Türkiyə Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış oyununda "Fənərbağça" "Ankaragücü"nün qonağı olub. Rəqibinə 0:3 hesabı ilə uduzan İstanbul təmsilçisi turnirlə vidalaşıb. Meydan sahiblərinin heyətində qolları Olimpiu Morutsan, Anastasios Çatzicovannis və Geri Rodriges vurublar.

Qeyd edək ki, Türkiyə Kubokunun son qalibi məhz "Fənərbağça" klubu olub.

