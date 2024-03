Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas Qəzza müharibəsi və fələstinli qruplaşmalar arasında barışıq səyləri ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan deyib.

“Ramazana qədər atəşkəsə nail olmaq üçün ciddi istək və səy var”, - Fidan bildirib.

Onun sözlərinə görə, Mahmud Abbas Türkiyəyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın

