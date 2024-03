Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün öncə “Avroviziya 2009”un qalibi Aleksandr Rıbak Bakıdakı konsertində müğənni Səbinə Babayeva ilə eyni səhnəni bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhnədə geyiminə və artıq çəkilərinə görə tənqid olunan sənətçi sosial media hesabında foto paylaşaraq bunları yazıb:

"Sizə nifrət edənlərə hörmət edin. Onlar sizin özlərindən daha yaxşı olduğunuzu düşünənlərdir. Bənzərsiz olmaq, mükəmməl olmaqdan daha yaxşıdır. Mükəmməl insanlar həmişə biri-birinin yanında olurlar".

