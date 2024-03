Azərbaycanda “Facebook” və “Instagram” sosial şəbəkələrinin işində nasazlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda əksər istifadəçilər sosial şəbəkə platformalarındakı profilinə daxil ola bilmədiyini bildirir.

Hələki məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

