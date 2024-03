İnstaqramın tərtibatçıları tətbiqə yeni funksiya əlavə ediblər ki, bunun sayəsində istifadəçilər mesajları redaktə edə biləcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Verge” məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yeni seçim mesaj göndərildikdən sonra 15 dəqiqə ərzində dəyişiklik etməyə imkan verir.Bunu etmək üçün göndərilən mesajın üzərinə uzun basmalı və sonra görünən menyudan “Redaktə et”i seçməlisiniz.

Xatırladaq ki, bu yeniləmədən əvvəl istifadəçilər bütün mesajı silməli idilər.

