Aktrisa Naibə Əlibəyova dünən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa Yasamal qəbiristanlığında dəfn edilib.

Naibə Əlibəyova daha çox "Bəyin oğurlanması" filmindəki Gülbadam rolu ilə tanınıb.

Qeyd edək ki, o, uzun müddətdir, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.