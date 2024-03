"Türkiyə ilə sərhədlərin açılması ilə bağlı hər iki tərəfdə siyasi iradə var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan “TRT World”a müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədin açılması prosesi ilə ticarət əlaqələrinin inkişafı arasında birbaşa əlaqə var.

